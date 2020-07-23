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Минэнерго, Нацбанк и госбанки работают над реструктуризацией кредитов на строительство объектов ВИЭ

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Минэнерго, Нацбанк и госбанки работают над реструктуризацией кредитов на строительство объектов ВИЭ

Принятый Верховной Радой законопроект об условиях поддержки возобновляемой энергетики является сложным, но допустимым компромиссом, который позволит и заемщикам, и банкам сохранить финансовую стабильность, пролонгировав при потребности сроки возврата кредитов, выданных на строительство объектов ВИЭ, сообщили в Министерстве энергетики.

«Полное выполнение меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ (меморандум лег в основу законопроекта — Ред.) позволит стабилизировать отрасль и без усложнений провести реструктуризацию кредитов, выданных государственными банками на строительство объектов ВИЭ», — сообщается на сайте Минэнерго по результатам совещания в четверг при участии главы Нацбанка Кирилла Шевченко, руководителей госбанков и инвесторов ВИЭ.

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, слова которой приводятся в сообщении, министерство провело предварительную работу с госбанками и Нацбанком относительно приемлемости предлагаемых условий добровольной реструктуризации зеленых тарифов в рамках кредитных программ, по которым были предоставлены соответствующие займы.

Согласно сообщению, ключевым условием успешной реструктуризации кредитов является гарантия своевременной оплаты за отпущенную электроэнергию уже по сниженным зеленым тарифам, а также выполнение графика погашения текущей задолженности.

«Текущая оплата электроэнергии, начиная со следующего месяца, будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет тарифа на передачу электроэнергии, который с 1 августа 2020 года в соответствии с решением НКРЭКУ будет составлять 240,23 грн/МВт-ч. Текущую задолженность можно будет погасить с помощью нетарифных методов, в том числе — привлечением на льготных условиях кредитных средств европейских банков», — отметила Буславец.

В то же время, по ее словам, главным условием предоставления кредитов является стабилизация финансового положения ГП «Гарантированный покупатель».

Она сообщила, что с этой целью министерство вместе с «ГарПоком» оперативно просчитает помесячный финансовый баланс предприятия с учетом нового тарифа на передачу, норм принятого закона, новой модели ПСО и ожидаемых объемов производства электроэнергии из альтернативных источников.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июля приняла законопроект № 3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» в целом.

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Кроме сокращения зеленых тарифов для большинства СЭС на 15%, для ВЭС на 7,5%, Рада, в частности, одобрила норму о так называемой зеленой металлургии, согласно которой в тариф на передачу ряда металлургических предприятий не будут включены затраты НЭК «Укрэнерго» на компенсацию по зеленым тарифам.

Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии более, чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия зеленого тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

ВИЭ
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