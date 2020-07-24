Трамп посочувствовал России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.
«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве», — сказал Трамп журналистам. Президент США добавил, что провел переговоры с главами еще четырех государств, и все они переживают нелегкие времена из-за эпидемии.
В отчете об этом телефонном разговоре на сайте Кремля говорится, что он «носил конструктивный и содержательный характер». Президенты обсудили проблемы контроля над ядерным оружием, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз — Аполлон». «Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
23 июля количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 млн человек, а число умерших от COVID-19 пациентов перевалило за 144 тыс. человек.
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