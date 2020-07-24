Войти
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
позиция
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции
инициатива
Разумков хочет на следующей сессии принять закон об оппозиции

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Мы использовали Майдан как массовку для захвата власти»: Жвания записал новое видео

216

Бывший депутат Давид Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2104 годов. В нем он, в частности, заявил, что они и другие лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти, сообщают Украинские новости.

«Я с уважением отношусь с тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения — это заслуживает уважения. Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы — это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции», — заявил Жвания.

По его словам, в начале Майдана оппозиция хотела просто получить часть власти, однако затем решила полностью устранить Виктора Януковича.

«Уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его» — рассказал политик.

Он таже отметил, что перед устранением Януковича было принято решение устранить тогдашнего премьера Николая Азарова — чтобы он не мог выполнять обязанности президента.

«Согласно действующей тогда Конституции 1996 года, в случае бегства Януковича руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров. Это нас не устраивало. Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако, мы не были уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его. По поручению Порошенко и других соучастников я лично давил на Азарова с целью вынудить его подать в отставку. Я ходил к нему на встречу, организатором которой был Сиротин Владимир Геннадиевич. Он также на ней присутствовал. Нам удалось запугать и сломать Азарова и он подал в отставку. После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти», — рассказал Жвания.

По его словам, именно после отставки Азарова заговорщики перестали считаться с Януковичем и вести какие-либо переговоры.

«Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось», — отметил Жвания.

Читайте также: В стамбульской Айя-Софии провели первый с 1934 года намаз

Он также обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, отметив, что готов дать показания против себя и других политиков, участвовавших в тех событиях. В то же время он попросил гарантировать ему безопасность, поскольку боится, что Петр Порошенко якобы может заказать его устранение.

Давид Жвания, Майдан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 июля 2020
Четверг, 23 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016