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Украинские золотовалютные резервы приближаются к максимуму 2012 года

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Украинские золотовалютные резервы приближаются к максимуму 2012 года

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отмечает, что золотовалютный резерв страны в настоящее время близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие, — в 2012 году.

«Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд — это $1,5 млрд. „Зрада“, о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег — тоже не оправдалась. $2 млрд были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд. К слову сказать, теперешний уровень — это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие — в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года», — сказал он в эфире телеканала ZIK в пятницу.

Устенко отметил, что, представляя нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ. «Потом добавил — независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками», — указал он.

Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями ЕБРР в телефонном режиме, разговор был более чем позитивный, и ЕБРР заявили, что они восхищены скоростью реформирования украинской экономики.

«Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, — это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на $2 млрд. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинный и более дешевый. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, — вот это размещение. Поэтому это позитивный шаг, который пытался сорвать своим заявлением прежний глава Национального банка страны (Яков Смолий — Ред.)», — подчеркнул он.

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Устенко отметил, что после заявлений такого рода о якобы политическом давлении ожидаемо увеличилась волатильность курса гривны.

«У них (предыдущего главы НБУ — Ред.) была проблема с коммуникациями — это правда, но точно не было проблем, связанных с политическим давлением. И это крайне плохо, когда глава монетарных властей заявляет подобного рода вещи. И более отвратительно выглядели только шаги, которые следовали из Лондона от бывшего главы Национального банка госпожи Гонтаревой, которая, фактически, в журнале „Central Banking“ писала пасквили по поводу реформ, по поводу Украины, по поводу давления. В общем, всё, что было — это был поток отвратительной информации. Рынок отреагировал на это крайне негативно. Отреагировал крайне негативно — волатильность увеличилась», — пояснил он.

ЗВР, Олег Устенко
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