Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Обещанный президентом экономический паспорт получат только рожденные с 2019 года

151
Обещанный президентом экономический паспорт получат только рожденные с 2019 года

Анонсированный президентом экономический паспорт получат рожденные с 2019 года дети, ожидается, что до их совершеннолетия на персонифицированном счету накопится значительная сумма, а до этого средства будут инвестированы в ОВГЗ, сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Еще идет обсуждение в рабочей группе при Офисе президента, однако, скорее всего, эти накопления будут созданы для детей, родившихся с 2019 года. Подобное перераспределение народного богатства решает целый ряд вопросов, и прежде всего такого важного, как восстановление социальной справедливости. Абсолютно меняется философия, которая взращивалась десятилетиями: народ страны имеет право на национальное богатство и он должен иметь возможность реализовать это право. Кроме всего прочего, это потенциально позитивно повлияет на улучшение демографической ситуации в Украине», — сказал Устенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что накопления будут аккумулироваться на персонифицированных счетах детей, доступ к ним можно будет получить по достижению совершеннолетия — с 18 лет, истратив на получение образования или покупку собственного жилья. «По расчетам Офиса, исходя из текущих цен и прогнозов на 2022 год, ставится задача, чтобы каждый собственник экономического паспорта по достижении 18 лет получил достаточно значительную сумму», — указал советник президента.

«Что касается источников финансирования соответствующего фонда, речь идет, прежде всего, о рентной плате. Вот почему так важно было принять во втором чтении законопроект 5600, который увеличивает ставки рентной платы», — пояснил Устенко, подчеркнув, что речь идет о перераспределении только части рентных платежей.

«Однако рента — один из источников. Другим источником станет часть приватизационных поступлений, часть средств от борьбы с контрабандой, со скрутками. Однако речь идет о части этих платежей», — отметил Олег Устенко. При этом он не смог уточнить, о какой части идет речь, указав также, что сумма таких начислений в 2022 году до сих пор обсуждается.

«Президент настаивает на том, чтобы данные средства были инвестированы в финансовые инструменты с минимальными рисками. Таких инструментов не так много на финансовом рынке, поэтому в основном рассматривается вложение этих средств в облигации внутреннего государственного займа, так как они, например, в настоящее время имеют доходность выше инфляции и минимальные риски», — рассказал Олег Устенко.

При этом советник Зеленского допускает, что в дальнейшем круг инвестиционных инструментов может быть расширен. Механизмы управления таким фондом также обсуждаются. «Но однозначно, то, что всё будет абсолютно прозрачно и открыто», — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Зеленский в среду в ежегодном послании анонсировал внесение в Верховную Раду до 10 декабря законопроекта об экономическом паспорте украинца. Он объяснил, что в соответствии с этим законопроектом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

Читайте также: Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета-2022

В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд грн.

По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 года в Украине родилось 707,66 тыс. чел.

Олег Устенко, экономический паспорт
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 декабря 2021
Вторник, 30 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016