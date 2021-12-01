Обещанный президентом экономический паспорт получат только рожденные с 2019 года

Анонсированный президентом экономический паспорт получат рожденные с 2019 года дети, ожидается, что до их совершеннолетия на персонифицированном счету накопится значительная сумма, а до этого средства будут инвестированы в ОВГЗ, сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

«Еще идет обсуждение в рабочей группе при Офисе президента, однако, скорее всего, эти накопления будут созданы для детей, родившихся с 2019 года. Подобное перераспределение народного богатства решает целый ряд вопросов, и прежде всего такого важного, как восстановление социальной справедливости. Абсолютно меняется философия, которая взращивалась десятилетиями: народ страны имеет право на национальное богатство и он должен иметь возможность реализовать это право. Кроме всего прочего, это потенциально позитивно повлияет на улучшение демографической ситуации в Украине», — сказал Устенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он пояснил, что накопления будут аккумулироваться на персонифицированных счетах детей, доступ к ним можно будет получить по достижению совершеннолетия — с 18 лет, истратив на получение образования или покупку собственного жилья. «По расчетам Офиса, исходя из текущих цен и прогнозов на 2022 год, ставится задача, чтобы каждый собственник экономического паспорта по достижении 18 лет получил достаточно значительную сумму», — указал советник президента.

«Что касается источников финансирования соответствующего фонда, речь идет, прежде всего, о рентной плате. Вот почему так важно было принять во втором чтении законопроект 5600, который увеличивает ставки рентной платы», — пояснил Устенко, подчеркнув, что речь идет о перераспределении только части рентных платежей.

«Однако рента — один из источников. Другим источником станет часть приватизационных поступлений, часть средств от борьбы с контрабандой, со скрутками. Однако речь идет о части этих платежей», — отметил Олег Устенко. При этом он не смог уточнить, о какой части идет речь, указав также, что сумма таких начислений в 2022 году до сих пор обсуждается.

«Президент настаивает на том, чтобы данные средства были инвестированы в финансовые инструменты с минимальными рисками. Таких инструментов не так много на финансовом рынке, поэтому в основном рассматривается вложение этих средств в облигации внутреннего государственного займа, так как они, например, в настоящее время имеют доходность выше инфляции и минимальные риски», — рассказал Олег Устенко.

При этом советник Зеленского допускает, что в дальнейшем круг инвестиционных инструментов может быть расширен. Механизмы управления таким фондом также обсуждаются. «Но однозначно, то, что всё будет абсолютно прозрачно и открыто», — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Зеленский в среду в ежегодном послании анонсировал внесение в Верховную Раду до 10 декабря законопроекта об экономическом паспорте украинца. Он объяснил, что в соответствии с этим законопроектом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд грн.

По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 года в Украине родилось 707,66 тыс. чел.