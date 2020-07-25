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Пентагон пообещал рассекретить часть данных об НЛО

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Пентагон пообещал рассекретить часть данных об НЛО

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Пентагоне раскроет часть собранных данных. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США.

Согласно документу, группе необходимо «стандартизировать данные и отчеты» о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО) и сообщить общественности по крайней мере о некоторых своих выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.

Группа была создана в 2017 году. Ей предшествовала другая программа — «Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли», которая официально была завершена в 2012 году. Однако люди, работавшие в ней, утверждали, что программа продолжала функционировать и после закрытия. Позже Минобороны это подтвердило, передает NYT.

По словам сотрудника программы, Эрика Дэвиса, который работал в ней с 2007 года, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это заставило его прийти к выводу об их внеземном происхождении. Дэвис также рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска «транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле».

Председатель сенатского комитета Марко Рубио заявлял в начале недели, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над американскими военными базами и местами проведения военных учений, но объяснял свое беспокойство политическими причинами. «Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника», — сказал сенатор. Он отметил, что это одна из угроз национальной безопасности США и это необходимо учитывать.

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В середине июня президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью рассекретить документы по одному из инцидентов, которые связывают с НЛО. Он произошел в 1947 году на ранчо в Нью-Мексико, когда владелец обнаружил обломки неизвестного объекта. Власти сказали, что это был метеозонд, однако после этого случая начали распространяться теории об НЛО.

Пентагон, НЛО
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