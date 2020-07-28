Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области.
Соответствующий указ № 297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.
Так, согласно документу, во исполнение закона Украины «О военно-гражданских администрациях» в г.Северодонецк создана ВГА.
В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, 27 июля президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.
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