Саакашвили хочет ликвидировать Конституционный суд

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос ликвидации Конституционного суда Украины и создания Конституционной палаты в Верховном суде.

«Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины», — сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе Украины, размещенной на Фейсбук-странице Офиса простых решений и результатов.