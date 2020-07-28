Войти
Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет
кадры
Кандидатуры на должность «аграрного» министра пока нет
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая
дружба народов
Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

соцсети
RSS

Instagram собирается платить блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу

239
Instagram собирается платить блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, предложила денежные вознаграждения популярным блогерам китайского приложения TikTok за привлечение их подписчиков на новый сервис под названием Instagram Reels. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, некоторые из пользователей, на которых подписаны миллионы человек, могут получить «сотни тысяч долларов» за переход в Instagram Reels и привлечение своей аудитории в этот сервис.

Представитель Instagram Сарисса Троуэр заявила, что в компании действительно обращались к ряду популярных блогеров, однако не рассказала о каких-либо конкретных предложениях и возможных выплатах. С пользователями каких именно сервисов связывалось руководство соцсети, также не уточняется. Троуэр добавила, что Instagram «сохраняет готовность инвестировать в авторов (речь идет о популярных блогерах с большой аудиторией — прим. ТАСС) и их опыт».

Подобный шаг, по мнению газеты, является доказательством того, что Instagram Reels станет прямым конкурентом TikTok. Как отмечает The Wall Street Journal, с целью противостоять такому давлению TikTok на прошлой неделе объявил о создании фонда в размере $200 млн для поддержки пользователей своей платформы.

Читайте также: Саакашвили хочет ликвидировать Конституционный суд

Сервис под названием Instagram Reels в течение нескольких недель станет доступен для пользователей в ряде стран, в том числе и в Соединенных Штатах, власти которых грозятся запретить его китайского конкурента. Соответствующая функция появится в приложении Instagram. Пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.

Instagram, TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 июля 2020
Понедельник, 27 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016