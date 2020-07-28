Instagram собирается платить блогерам из TikTok за переход на свою новую платформу

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, предложила денежные вознаграждения популярным блогерам китайского приложения TikTok за привлечение их подписчиков на новый сервис под названием Instagram Reels. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, некоторые из пользователей, на которых подписаны миллионы человек, могут получить «сотни тысяч долларов» за переход в Instagram Reels и привлечение своей аудитории в этот сервис.

Представитель Instagram Сарисса Троуэр заявила, что в компании действительно обращались к ряду популярных блогеров, однако не рассказала о каких-либо конкретных предложениях и возможных выплатах. С пользователями каких именно сервисов связывалось руководство соцсети, также не уточняется. Троуэр добавила, что Instagram «сохраняет готовность инвестировать в авторов (речь идет о популярных блогерах с большой аудиторией — прим. ТАСС) и их опыт».

Подобный шаг, по мнению газеты, является доказательством того, что Instagram Reels станет прямым конкурентом TikTok. Как отмечает The Wall Street Journal, с целью противостоять такому давлению TikTok на прошлой неделе объявил о создании фонда в размере $200 млн для поддержки пользователей своей платформы.

Сервис под названием Instagram Reels в течение нескольких недель станет доступен для пользователей в ряде стран, в том числе и в Соединенных Штатах, власти которых грозятся запретить его китайского конкурента. Соответствующая функция появится в приложении Instagram. Пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков. Как и в TikTok, наиболее популярные видео будут появляться в разделе рекомендаций.