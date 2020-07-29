Минэкономики прогнозирует рост в 2021 году рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%, указано в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров в среду.
Согласно проекту прогноза на ближайшие три года, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.
Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.
Дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022-м, указано в документе.
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