Зеленский напомнил, что на Донбассе не стреляют уже почти 90 дней

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе 86-день продолжается режим прекращения огня — самый длинный режим тишины за годы войны.

Об этом он заявил, зачитывая послание с трибуны Верховной Рады 20 октября.

«27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86 день подряд. Самый длинный за годы войны. Идеальный ли он? — Нет. Есть ли нарушения? — Да. Есть ли попытки его сорвать? — Безусловно. Но надо признать количество выстрелов существенно уменьшилась. За все эти дни мы имеем 1 боевую потерю», — завил он.

При этом Зеленский добавил, что прошло время «талмудов», поэтому его послание можно открыть не на кипах бумаги, а с помощью QR-кода, который есть в доступе нардепов.