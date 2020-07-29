В Офисе генпрокурора пропали материалы из дела о разгоне студентов на Евромайдане

Офис генерального прокурора расследует пропажу некоторых материалов из дела о разгоне студентов на Майдане Независимости в 2013 году.
Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.
По словам собеседников, информация об утрате всего дела не отвечает действительности и является лживой.
«Там отдельные материалы пропали, но не дело. Есть уголовное производство по этому факту. Сами обнаружили», — сказал собеседник.
Уголовное производство по факту утери документов из дела расследуется Офисом генпрокурора.
Источник отметил, что непонятно, как эти документы исчезли, но случилось это еще полтора года тому назад.
«Если бы мы знали кто виновен в этом, то этот человек уже сидел бы. Смена прокуроров и следователей к этому привела», — отметил собеседник.
Он подчеркнул, что отсутствие этих утерянных материалов не вредит завершению расследования.
Кроме того, по этому же эпизоду в течение года дополнительно было сообщено 10 подозрений.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на слова адвоката Максима Могильницкого об утрате дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году.
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