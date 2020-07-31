Суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов «Укрэнерго»

Арбитражный суд в Париже 16 июля начал рассмотрение дела о незаконном захвате Российской Федерацией инфраструктурных объектов НЭК «Укрэнерго» на территории АР Крым, сообщила компания на сайте в пятницу.

В рамках дела «Укрэнерго» требует компенсации за нарушение РФ соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций, а именно за захват Россией во время аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих «Укрэнерго», говорится в сообщении.