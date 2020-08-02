Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с августа 2019 года и снова упала

Стоимость биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

По данным биржи, на максимуме курс криптовалюты достигал $12 068. Однако согласно данным портала, стоимость биткоина на максимуме достигла отметки $12 030.

Затем стоимость самой популярной криптовалюты начала резко падать. По состоянию на 07:50 по Киеву, курс биткоина просел до $11 184. К 08:00 стоимость криптовалюты поднялась до $11 300, однако затем вновь начала падать.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку в 12 тыс. впервые с 7 августа прошлого года. Тогда на максимуме курс криптовалюты достигал $12 036.

Своей максимальной стоимости биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж в $20 тыс.