Стоимость золота на бирже в Нью-Йорке обновила исторический максимум

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:14 по Киеву.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум.