Правительство направило 125 млн грн на компенсацию процентов по кредитам аграриев

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь 2020 года.

Согласно сообщению на сайте министерства в среду, в настоящее время средства направлены на уполномоченные банки, которые в свою очередь направят производителям.

Средства получат 696 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки, в том числе осуществляющих деятельность: в отрасли животноводства — 48 предприятий, по другим видам — 650 предприятий (два предприятия осуществляют деятельность, как в животноводстве, так и по другим видам).

Общий объем кредитов, привлеченных предприятиями — 5 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) — 3,4 млрд грн. В том числе по видам кредитов: краткосрочные — 1,3 млрд грн, среднесрочные — 1,5 млрд грн, долгосрочных — 0,6 млрд грн; по видам деятельности заемщиков: отрасль животноводства — 0,7 млрд грн, по другим отраслям — 2,7 млрд грн.

Средние процентные ставки банков, в которых субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (33 банка), приняли участие в предоставлении компенсации по кредитам 19 банков.