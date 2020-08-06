Зеленский похвалил жителей украинского Донбасса за соблюдение масочного режима

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность и социальную культуру жителей Донецкой области после того, как увидел надлежащее соблюдение масочного режима жителями Бахмута.

«Купил кофе и сладости в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно — улыбками наших искренних людей. Что особо хочу подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без какой-либо предварительной подготовки. И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках — без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасность, порожденный коронавирусной пандемией», — написал он на своей странице в Facebook в четверг во время поездки в Донецкую область.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины. «Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Только исчезает „политическая подоплека“ для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество», — отметил президент.