Вице-премьер о «Мотор Сич» и Ярославском: Нам не нужны посредники

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в «Мотор Сич», но ему «абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов».
Об этом в комментарии ЭП заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.
«В контексте сегодняшних заявлений много звучит различных желающих приобщиться к судьбе „Мотор Сичи“. Правительство занимается проблемами стратегических предприятий, знает эти задачи и выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине. И прежде всего — работали на благо нашего независимого государства. Как на внутреннем рынке, так и на экспортный потенциал», — заявил он.
По словам Уруского, правительство понимает важность привлечения инвесторов к этому предприятию.
«Однако нам совершенно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов. Потому что государство, в котором функционируют все институты — президент, правительство, парламент, суды, антимонопольное законодательство — абсолютно способно справиться сама со всеми вызовами, которые есть и стоят перед ним. Как настоящее нормальное независимое государство. И нам, еще раз подчеркиваю, для этого совершенно не нужны никакие посредники в поисках инвесторов. Мы с этой задачей справимся сами», — подчеркнул вице-премьер.
Уруский добавил, что в пятницу имел встречу с послами «Большой семерки», на которой поднимался вопрос привлечения инвестиций в различные отрасли промышленности Украины со стороны партнеров.
Напомним, президент группы DCH Александр Ярославский ранее заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции «Мотор Сич» после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.
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