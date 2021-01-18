СБУ вызвало бизнесмена Ярославского на допрос

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) пригласило на допрос в качестве свидетеля бизнесмена Александра Ярославского, который вместе со Skyrizon — «дочкой» китайской Beijing Xinwei Technology Group — добивается одобрения Антимонопольным комитетом Украины сделки по покупке ПАО «Мотор Сич».

«Как сознательный гражданин прибуду по указанному адресу в первый же из перечисленных дней — а именно 19 января 2021 году», — говорится в заявлении Ярославского на сайте группы DCH, которая объединяет его активы.

Согласно ему, в соответствии с полученными DCH 16 января электронным письмам, речь идет об уголовном производстве (№ 2201700000000272) от 2017 года о расследовании сделок купли-продажи контрольного пакета акций «Мотор Cичи».