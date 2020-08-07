Кабмин и регионы договорились о работе транспорта в «красных» зонах

Правительство на внеочередном заседании внесет изменения в постановления о карантинных мерах и отменит полный запрет на работу общественного транспорта в «красных» зонах.
Соответствующая договоренность была достигнута на селекторном совещании Кабинета Министров с участием мэров городов и глав ОГА по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19, сообщили в пресс-службе Кабмина.
Отмечается, что в совещании приняли участие министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета Министров Олег Немчинов и представители 25 регионов Украины.
Во время селекторного совещания мэры городов и главы ОГА выразили свои пожелания и внесли предложения по режиму работу транспорта в красных карантинных зонах.
«Результатом диалога министров и представителей регионов стало взаимопонимание в вопросе режима работы транспорта. На внеочередном заседании правительства будут внесены изменения в соответствующие постановления, согласно которым в красных зонах появится возможность перевозки пассажиров лишь на 50% сидячих мест. Необходимым условием является контроль местной властью соблюдения карантина в транспорте», — проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось, Кабинет Министров в конце июля изменил правила введения карантинных ограничений, предусмотрев с 1 августа деление страны на условные 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
«Красная» зона предусматривает полную остановку работы общественного транспорта, закрытие образовательных заведений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и прочее.
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