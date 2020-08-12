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Суд приговорил бывшего нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы

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Суд приговорил бывшего нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы

Деснянский райсуд Киева 7 августа признал виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи в 2014 году бывшего народного депутата Александра Шепелева, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене.

«На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ЛИЦО_1 к отбытию наказания в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов общин (8500 грн), с конфискацией всего имущества», — говорится в приговоре суда от 7 августа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 11 августа.

Согласно приговору, начало срока наказания Шепелева следует исчислять с 8 февраля 2018 года.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения. Приговор вступит в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, в отсутствие таковой, а при обжаловании приговора — после вынесения постановления апелляционным судом.

Бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года сбежал из Больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

В Украине разыскиваемый экс-депутат обвинялся в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. Эти дела в настоящее время находятся на рассмотрении других украинских судов.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено «удостоверение», выданное т.н. «министерством государственной безопасности Донецкой народной республики» на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о наличии документов, подтверждающих, что Шепелев являлся агентом ФСБ РФ.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции «Блок Юлии Тимошенко» (2007-2010 гг.) и членом фракции Партии регионов (2010 год).

Александр Шепелев
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