Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные.

«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — цитируют главу государства местные СМИ.

Ранее он назвал протестующих «овцами», которые не понимают, что делают, и находятся под влиянием сторонних лиц. Он заявлял, что Беларусь зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих.

Утром 12 августа МВД Беларуси задержало мужчину, который якобы раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.

Позднее СМИ сообщили о задержании координаторов массовых протестов в стране, один из которых управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь».

Протесты в Беларуси начались 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Участники протестов потребовали пересмотра результатов выборов.