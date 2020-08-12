Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные.
«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — цитируют главу государства местные СМИ.
Ранее он назвал протестующих «овцами», которые не понимают, что делают, и находятся под влиянием сторонних лиц. Он заявлял, что Беларусь зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих.
Утром 12 августа МВД Беларуси задержало мужчину, который якобы раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.
Позднее СМИ сообщили о задержании координаторов массовых протестов в стране, один из которых управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь».
Протесты в Беларуси начались 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Участники протестов потребовали пересмотра результатов выборов.
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