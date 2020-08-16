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Трамп может запретить работу Alibaba в США

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Трамп может запретить работу Alibaba в США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter Белого дома.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти вводить ограничения против корпорации Alibaba. «Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал Трамп.

Президент напомнил об уже введенных ограничениях в отношении китайской Huawei и указал, что не собирается отменять их. «Huawei сюда не придет», — добавил он.

Alibaba — одна из крупнейших в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Компания была основана в 1999 году Джеком Ма, Forbes оценивает его состояние в $48,4 млрд.

Накануне Трамп подписал указ, обязывающий ByteDance в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные ею личные данные пользователей. Документ также запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly, а также владение любыми активами этого сервиса через дочерние компании, аффилированных лиц и иных акционеров из Китая.

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Власти США считают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. В начале июля американский госсекретарь Майк Помпео допустил блокировку видеоприложения в США. Позже об этом заявил и Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября.

Дональд Трамп, Alibaba
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