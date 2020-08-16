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Лукашенко пришел на митинг своих сторонников в Минске

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Лукашенко пришел на митинг своих сторонников в Минске

Лукашенко в воскресенье пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске.

Лукашенко встретили овациями.

«Спасибо вам, что пришли, — сказал президент. — Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции».

«Потеряете первого президента — потеряете Беларусь. Будете как в Украине и других странах — стоять на коленях и молиться непонятно на кого», — сказал Лукашенко.

Акция сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит в воскресенье на площади Независимости в центре столицы. На ней, по оценке СМИ, собралось несколько тысяч человек.

Организатор митинга, провластная общественная организация «Белая Русь» ранее сообщила, что митинг «сугубо мирный». «На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь», — говорилось в сообщении организации в Facebook.

Вместе с тем, была информация, что участвовать в митинге заставили работников бюджетных организаций.

Беларусь, Александр Лукашенко
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