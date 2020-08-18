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Украинцы ожидают ослабления курса гривны

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Украинцы ожидают ослабления курса гривны

В июле Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне, украинцы ожидают девальвации гривны в течение следующих 3 месяцев.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, осуществляемого при финансовой поддержке Dragon Capital.

Среди составляющих индикатора, наибольшие изменения претерпел Индекс целесообразности крупных покупок — он вырос на 9,2 п.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца.

Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно — вырос на 2,2 п. До уровня 185,2. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. — до значения 161,8.

«В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем.

Наибольшим изменениям среди составляющих индекса подверглись ожидания относительно развития экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать большие закупки.

Индекс ожиданий относительно развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п.

Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов.

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Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, возрастает после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020» — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений, гривна
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