Украинцы ожидают ослабления курса гривны

В июле Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 66,7 п., что на 1,7 п. выше, чем в июне, украинцы ожидают девальвации гривны в течение следующих 3 месяцев.
Об этом говорится в исследовании Info Sapiens, осуществляемого при финансовой поддержке Dragon Capital.
Среди составляющих индикатора, наибольшие изменения претерпел Индекс целесообразности крупных покупок — он вырос на 9,2 п.
В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца.
Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно — вырос на 2,2 п. До уровня 185,2. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев существенно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. — до значения 161,8.
«В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем.
Наибольшим изменениям среди составляющих индекса подверглись ожидания относительно развития экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать большие закупки.
Индекс ожиданий относительно развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п.
Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов.
Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, возрастает после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020» — комментируют аналитики Info Sapiens.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016