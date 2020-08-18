День Независимости считают праздником только половина жителей Украины

Почти половина граждан Украины считают День Независимости праздником. Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО «Роботизированные телесистемы» 13-16 августа 2020 года и презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».
Согласно опросу, 47,1% респондентов считают 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, праздником. В то же время 38,2% опрошенных ответили, что этот день для них праздником не является. Затруднились ответить и отказались отвечать 14,7% респондентов.
В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.
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