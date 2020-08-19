Кабмин разрешит гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия

Кабинет министров Украины предлагает парламенту разрешить владельцам паспортов в виде книжечек, оформленных до вступления в силу закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки» использовать их до окончания срока действия.
Как сообщает сайт Верховной Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал соответствующий законопроект № 3986 «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки».
Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление Верховной Рады от 26 июня 1992 года № 2503-ХII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу».
«Паспорт гражданина Украины в форме книжечки единого образца, утвержденной Кабинетом министров Украины и действующей на момент принятия настоящего закона, выданный гражданину Украины до вступления в силу настоящего закона, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины», — говорится в законопроекте.
Законопроект также устанавливает сроки действия паспорта.
Срок действия паспорта для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста; для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста ко дню достижения им 45 лет — фотография при оформлении паспорта.
Законопроект оговаривает, что для лиц в возрасте от 45 лет действие паспорта бессрочно при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, — фотография при оформлении паспорта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016