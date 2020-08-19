Кабмин разрешит гражданам с паспортами в форме книжечек пользоваться ими до окончания срока их действия

Кабинет министров Украины предлагает парламенту разрешить владельцам паспортов в виде книжечек, оформленных до вступления в силу закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки» использовать их до окончания срока действия.

Как сообщает сайт Верховной Рады, премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал соответствующий законопроект № 3986 «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки».

Законопроект предлагает признать утратившим силу постановление Верховной Рады от 26 июня 1992 года № 2503-ХII «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу».

«Паспорт гражданина Украины в форме книжечки единого образца, утвержденной Кабинетом министров Украины и действующей на момент принятия настоящего закона, выданный гражданину Украины до вступления в силу настоящего закона, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины», — говорится в законопроекте.

Законопроект также устанавливает сроки действия паспорта.

Срок действия паспорта для лиц в возрасте от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста; для лиц в возрасте от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста ко дню достижения им 45 лет — фотография при оформлении паспорта.

Законопроект оговаривает, что для лиц в возрасте от 45 лет действие паспорта бессрочно при условии, что до дня вступления в силу настоящего закона в паспорт вклеена в установленном порядке новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, — фотография при оформлении паспорта.