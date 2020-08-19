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Ермак назвал дезинформацией версию об участии украинских спецслужб в истории с «вагнеровцами» в Беларуси

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Ермак назвал дезинформацией версию об участии украинских спецслужб в истории с «вагнеровцами» в Беларуси

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценивает информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси как спланированную дезинформацию.

«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской „Комсомольской правде“ 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак в комментарии изданию LB.ua, опубликованном в среду.

При этом он подчеркнул, что не может комментировать любые операции украинских спецслужб, поскольку те являются секретными.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным, Ермак ответил: «Нет, конечно, не отвечает».

Отвечая на вопрос, действительно ли уволенный с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, глава Офиса президента сказал, что ему «об этом ничего неизвестно». «Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой — раскол украинского общества», — подчеркнул Ермак.

При этом он отметил, что Офис президента примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности СБУ, ГУР и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Беларуси.

В то же время глава Офиса президента высказал удивление тем, «что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий». «Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля», — добавил Ермак.

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Как сообщили ранее СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

Беларусь, ЧВК Вагнер, Андрей Ермак
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