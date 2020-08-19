Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у заводов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал рабочих, которые идут на заводы, «не прятать глаза в асфальт» и пообещал разобраться с теми, кто митингует у заводов и призывает к забастовкам. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности, передает БелТА.
«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит, — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул глава государства.
Он также заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране. «Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, — отметил в среду глава государства. — Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, — не получится».
Лукашенко констатировал, что основными угрозами, которые вызывают беспокойство, остаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ. «Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — привел пример белорусский лидер.
17 августа и.о. министра здравоохранения Беларуси Владимир Караник вышел к митингующим медикам, которые требовали допустить их к задержанным. Он ответил на вопросы собравшихся, а когда решил покинуть митинг, участники акции не давали ему уехать.
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