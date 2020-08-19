Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Беларуси

Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили за введение санкций против Беларуси и отказались принимать итоги состоявшихся там 9 августа президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС по видеосвязи в среду.
По словам Мишеля, в черный список Евросоюза попадут те, кто применял жестокость к протестующим, и те, кто способствовал фальсификациям на выборах. Ограничения коснутся «существенного числа людей», список будет представлен в ближайшее время, уточнил Мишель.
«ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», — заявил он. Мишель призвал белорусскую оппозицию и власти начать диалог и выразил надежду, что иностранные державы не будут вмешиваться в ситуацию внутри республики. Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала пакет помощи гражданскому обществу Беларуси. Рекомендация ввести санкции против ответственных за выборы чиновников была сформулирована на саммите глав МИД стран ЕС в пятницу, 14 августа.
В преддверии встречи еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что положение Беларуссии отличается от положения других стран, граничащих с Россией, — например, Украины или Грузии. «Беларусь по-настоящему крепко связана с Россией, и большинство населения там одобрительно относится к тесным связям с Россией», — сказал он. Дальнейшие переговоры Евросоюза с Россией по поводу ситуации в Беларуси будут проводиться с учетом тесных связей Москвы и Минска, уточнил Бретон.
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