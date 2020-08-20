В Украине почти в два раза больше безработных, чем год назад

Статус безработного в настоящий момент присвоен 488 тысячам украинцев, что на 77% больше чем на эту же дату прошлого года. Год назад было 276 тысяч.

Об этом сообщает Государственный центр занятости.

В августе текущего года помощь по безработице получали 411 тысяч граждан, а с начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного у 431,8 тысяч человек, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

После введения в марте карантинных ограничений для граждан, была принята программа компенсаций по частичной безработице.

Выплаты устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (4 723 грн) на месяц.

По состоянию на 20 августа в центры занятости уже подано свыше 220,5 тысяч пакетов документов (из них — 192,6 тысяч — от физических лиц-предпринимателей), принято 202 тысяч положительных решений для предоставления бюджетных компенсаций 365,6 тысячам работников (из них почти 179 тысяч — ФЛП).

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о расширении сроков предоставления помощи по частичной безработице и предоставлении ее не только в период карантина, но и при введении схожих ограничений в будущем.

Уточняется, что документ предлагает предоставить правительству право определять, в частности, сроки предоставления такой помощи.