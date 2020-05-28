Нацбанк ожидает пик безработицы во втором квартале

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий на ежегодной исследовательской конференции «Рынок труда и монетарная политика», сообщает Укринформ.
«Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это — 11,5% против 8,2% в прошлом году», — сказал Смолий.
Он отметил, что вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущем году. Увольнение украинцев из-за «замораживания» деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.
«Часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина, поскольку их, в частности, пугала перспектива поиска работы в Украине. А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с «местными» уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимыми зарплатами. Из-за этого они снова начали уезжать на заработки за границу, как только стартовало смягчение карантинных ограничений, ведь в той же Польше потребность в украинских работниках никуда не исчезла",- отметил Смолий.
Напомним, что количество безработных, которые зарегистрированы в Государственной службе занятости, по состоянию на 4 мая 2020 года составило 456,8 тыс. человек, что на 48% больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
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