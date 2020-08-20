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От гриппа в Украине умерло почти в три раза больше людей, чем от коронавируса

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От гриппа в Украине умерло почти в три раза больше людей, чем от коронавируса

За январь-июнь 2019 года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 1112 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За I полугодие 2020 года с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 умерли 1112 человек, у 1066 из них вирус был идентифицирован, у 46-ти — неидентифицирован.

В общем, в Украине за указанный период умерли 287010 человек. В частности, от ишемической болезни сердца — 135867 человек, от цереброваскулярных болезней (инсультов) — 38345 человек, от злокачественных новообразований — 38222 человека, от болезней органов пищеварения — 11454 человека, от гриппа и пневмонии — 3078 человек, от болезней нервной системы — 2159 человек, от туберкулеза — 1613 человек, от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека — 1583 человек, от болезни мочеполовой системы — 1304 человека, от сахарного диабета — 990 человек.

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В том числе, от внешних причин за январь-июнь 2020 года умерли 13679 украинцев. В результате транспортных несчастных случаев погибли 1646 человек, от случайного утопления и погружения в воду — 612 человек, от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени — 596 человек, от случайного отравления ядовитыми веществами — 832 человека, от случайного отравления и действия алкоголя — 1157 человек, совершили самоубийство или причинили себе летальное намеренное самоповреждение — 3078 человек, погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения — 688 человек.

грипп, коронавирус
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Четверг, 20 августа 2020
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