В Украине определены новые «красные» зоны – туда попали Черновцы

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

К красной зоне будут отнесены:город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Ос

трог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К оранжевой зоне будут отнесены:

город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;

город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К желтой зоне будут отнесены: