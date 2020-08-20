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В Украине определены новые «красные» зоны – туда попали Черновцы

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В Украине определены новые «красные» зоны – туда попали Черновцы

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 24 августа.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в социальной сети Фейсбук.

К красной зоне будут отнесены:город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Ос
  • трог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К оранжевой зоне будут отнесены:

  • город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жолковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;
  • города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калучшний, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • Киево-Святошинский район Киевской области;
  • город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневичский районы Волынской области;
  • город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
  • город Новоднестровск, Выжницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К желтой зоне будут отнесены:

  • Киев;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцевский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
  • города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиск, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;
  • города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
  • Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области.
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