Войти
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень
реформы
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
инфраструктура
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

реформы
RSS

Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

183
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» в рамках реформирования надо очистить от долгов и вывести на мировой уровень.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Укринформу.

«Предприятия надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень. Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль — это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире», — сказал Шмыгаль.

По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. Действующая власть хочет оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов, ведь спрос на украинскую продукцию есть в мире, сказал он. «Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться», — подчеркнул премьер.

Необходимо, добавил он, трансформировать концерн по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. «Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что ГК «Укроборонпром» планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров — вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения.

По словам Уруского, руководство и менеджмент ГК «Укроборонпром» претерпят изменения в ближайшее время.

Читайте также: Минздрав открывает больницы второй волны

Гендиректором Укроборонпрома является Айварас Абромавичюс. Он был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. В июне 2019 года был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома, а в сентябре того же года — гендиректором концерна.

Укроборонпром, Денис Шмыгаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 августа 2020
Четверг, 20 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016