Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» в рамках реформирования надо очистить от долгов и вывести на мировой уровень.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Укринформу.
«Предприятия надо очистить от долгов, дать правильный менеджмент и вывести на мировой уровень. Задача технически несложная, но требует сильной политической воли. Оборонная отрасль — это всегда уровень правительственного сотрудничества и управления, такая модель принята во всем мире», — сказал Шмыгаль.
По его словам, у государства в последнее время не было полного понимания, что происходит с концерном, не было контроля. Действующая власть хочет оборонные предприятия вывести на уровень мировых стандартов, ведь спрос на украинскую продукцию есть в мире, сказал он. «Вопрос в том, чтобы мы могли его удовлетворить качественно и вовремя. Кроме того, внутреннее производство и оборонный заказ тоже должны качественно измениться», — подчеркнул премьер.
Необходимо, добавил он, трансформировать концерн по отраслевому принципу и навести порядок в управлении его предприятиями. «Где еще такое существует, чтобы стратегические инновационные предприятия оставались без заказов, доходов и зарплат, обслуживая какие-то частные коррупционные интересы», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснял, что ГК «Укроборонпром» планируют поделить на шесть самостоятельных кластеров — вертикально интегрированных корпораций, которые будут развивать отдельные направления исследований, разработки, производства и сбыта продукции оборонного назначения.
По словам Уруского, руководство и менеджмент ГК «Укроборонпром» претерпят изменения в ближайшее время.
Гендиректором Укроборонпрома является Айварас Абромавичюс. Он был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. В июне 2019 года был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома, а в сентябре того же года — гендиректором концерна.
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