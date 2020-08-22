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Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Германию

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Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Германию

Авиакомпания Ryanair запускает два новых рейса из Украины — из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

Об этом передает ЦТС.

Оба рейса будут выполнять два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам. Рейсы из Одессы в Дюссельдорф с 6 ноября в понедельник и пятницу.

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Также сообщается, что кроме маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

Германия, Ryanair
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