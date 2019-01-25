Ryanair откроет четыре новых рейса из Украины

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг.

Планируется, что все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Также в пресс-службе сообщили, что в связи с этим событием компания запустила распродажу билетов из Киева и Львова на все рейсы со скидкой до 20% для поездок в период с апреля по июнь.

«Предложение закончится в полночь в субботу», — говорится в сообщении.

Напомним, что Ryanair с первого недели апреля откроет еще пять новых направлений из Украины — в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.