АМКУ отменил отклонение консорциума, которому Укравтодор не дал 24 часа на исправление документов

Тендерная коллегия Антимонопольного комитета обязала Службу автомобильных дорог в Николаевской области отменить решение об отклонении Консорциума «Объединение дорожников Украины» на тендере по текущему среднему ремонту дороги Т-15-13 Нечаяное-Очаков общей стоимостью 745,09 млн. гривен. Об этом изданию Наши гроші стало известно из решений от 19 августа, опубликованных в системе «Прозорро».

Компании отклонили по всем шести лотам закупки — сейчас на них допущены фавориты Укравтодора — ООО «Ростдорстрой» и ООО «Автомагистраль-Юг», а также две иностранные компании: белорусское ОАО «ГОСТ № 4 г.Брест» и азербайджанская AzVirt MMC.

Предложение консорциума отклонили из-за несоответствие квалификационным критериям — по мнению Заказчика, консорциум не подтвердил наличие техники и объемы аналогичного договора. Согласно новой редакции закупочного закона, Заказчик должен дать 24 часа на устранение недостатков, однако он этого не сделал.

Претензии Заказчика заключались в следующем. Консорциум не предоставил свидетельство о регистрации бульдозера Д-110 1990 года выпуска и фрезы дорожной TGEN W 1200F 2007 года выпуска хотя эти документы в предложении. Также, согласно позиции Николаевской САД, консорциум не подтвердил выполнение аналогичного договора в части устройства основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси обработанной и/или укрепленной цементом, однако компания предоставила все необходимые документы. Последней причиной, по которой Николаевская САД отклонила предложение Консорциума, стало то, что, по мнению Заказчика, количество машинистов и водителей для управления механизмами в предложении было недостаточной. При этом в тендерной документации нет четкого определения, какое количество водителей является достаточным для управления машинами.