В АМКУ подали заявление о сговоре на миллиардных тендерах Укравтодора

От Антимонопольного комитета требуют привлечь к ответственности ООО «Ростдорстрой» и компаний «Полтавастройцентр», «Николаевстройцентр», «Гранит-001» и «СК «Дорлидер» за регулярные заговоры на тендерах по ремонту дорог на миллиардные суммы.

Как сообщают Наши деньги, об этом говорится в обращении в Антимонопольный комитет от учредителей «Лиги антитраста» из общественной организации «Совет защиты конкуренции и потребителей».

За последние годы «Ростдорстрой» разыграл с «Полтавастройцентром» и «СК «Дорлидер» 42 аукциона на сумму более 4,4 и 3,6 млрд. гривен соответственно. В большинстве случаев разница между предложениями составляла от 0,06 до 9,5%. Компании поддерживают постоянные хозяйственные отношения и привлекают друг друга на субподряды, сумма платежей между ними с 2017 года составила 520,4 млн. гривен. Кроме того, во многих процедурах документы, представленные этими компаниями, имели схожее оформление или идентичное содержание.

Одним из ярких примеров согласованных действий, по которым страна потеряла деньги, стал тендер на ремонт трассы Н-11 в Николаевской области ожидаемой стоимостью 163,48 млн гривен. Здесь заказчик допустил к участию только «Ростдорстрой» и «СК «Дорлидер», отклонив четыре другие фирмы, в том числе иностранные. «Дорлидер» в ходе аукциона упал в цене на 32 миллиона гривен, но после завершения торгов отказался подписывать договор с заказчиком, поэтому контракт получил «Ростдорстрой», который вообще не снижал свое предложение в 162 млн грн. После этого «Ростдорстрой» привлек «Дорлидер» на субподряд по ремонту этой же дороги и перевел ей на счета 16 млн гривен. Эта сумма — ровно половина от того, что сэкономило бы государство, если бы заключило соглашение с компанией, победившей в аукционе по низкой цене. Другая половина несэкономленных 32 миллионов осела на счетах фирмы «Ростдорстрой».

«Лига антитраста» считает указанные факты более чем достаточными для того, чтобы АМКУ начал расследование и привлек «Ростдорстрой» и «Полтавастройцентр», «Николаевстройцентр», «Гранит-001» и «СК „Дорлидер“ к ответственности. За указанное нарушение компаниям грозит штраф в размере до 10% их годового оборота. Кроме этого службы автомобильных дорог смогут возместить причиненный государственному бюджету ущерб в двойном размере», — сообщает платформа.

Ранее «Лига антитраста подала заявления о сговоре на торгах между крупнейшими подрядчиками Укравтодора: «Автомагистраль-Юг» и «Техно-Строй-Центр», а также «Онур» и «Ростдорстрой». По этим заявлениям АМКУ начал свои расследования.

ООО «Ростдорстрой» принадлежит Юрию Шумахеру, депутату Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова. Компания входит в Национальную ассоциацию дорожников Украины, объединяющую крупнейших подрядчиков Укравтодора последних лет. По состоянию на конец августа, «Ростдорстрой» является пятым в рейтинге с подрядами на сумму 3,7 млрд. грн в 2020 году.

Компании «Полтавастройцентр», «Николаевстройцентр», «Гранит-001» и «СК «Дорлидер» в разное время были основаны Араиком Амирханяном или его родственниками и поддерживают тесные хозяйственные отношения. Амирханян и его компании являются фигурантами десятков уголовных производств СБУ, полиции и налоговой.

Антимонопольный комитет в 2017- 2019 годах уже наказывал компании «Дорлидер» и «Полтавастройцентр» за согласованные действия на тендерах. Фирмы попали в «черный список» АМКУ, поэтому сейчас им запрещено принимать участие в государственных торгах.

Образовательно-коммуникационная платформа «Лига антитраста» основана общественными организациями «Совет защиты конкуренции и потребителей» и «Наши деньги».