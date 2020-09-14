В Великобритании выпустили монеты к столетию первого романа Агаты Кристи

Королевский монетный двор Великобритании сообщил о выпуске коллекционных монет 100 Years of Mystery номиналом £2, посвященных первой публикации романа «Загадочное происшествие в Стайлзе». Цена монет варьируется в зависимости от типа металла и коллекционной ценности: неизнашиваемая (£10), серебряная (£67,50, тираж 2250 экз.), серебряная нестандартной толщины (£110, тираж 800 экз.), золотая (£1115, тираж 250 экз).
«Дизайн монет включает все отличительные черты романа Агаты Кристи и украшен фрагментами пазла, олицетворяющими оригинальные повороты сюжета, всем нам знакомые», — отметила представитель Королевского монетного двора Клэр Макленнан.
Правнук Агаты Кристи, Джеймс Причард, выразил благодарность и добавил, что его бабушка была гением: «Замечательно знать, что ее рассказы и персонажи продолжают получать такое признание спустя столетие после публикации ее первого романа».
В 1920 году был опубликован первый роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе». В нем впервые появляется бельгийский детектив Эркюль Пуаро, а также капитан Артур Гастингс и инспектор Джепп — персонажи, которые будут фигурировать в десятках произведений писательницы.
О создании романа Агата Кристи рассказала в своей автобиографии. Образ Пуаро писательница составила из наблюдений за бельгийскими беженцами в ее родном городе Торки, а мысль о том, чтобы написать детективный роман, возникла у нее после шуточного пари со старшей сестрой.
Романы Агаты Кристи опубликованы более чем на 50 языках.
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