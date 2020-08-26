Кабмин согласовал назначения глав Черкасской и Кировоградской областей

Кабинет министров Украины согласовал назначения Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации и Андрея Назаренко — главой Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Сергийчук до назначения был заместителем начальника Центра — начальником отдела «Госспецсвязи».

По словам Назаренко, он является заместителем директора одного из больших свинокомплексов.