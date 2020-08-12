Кабмин отклонил кандидатуру на должность главы Кировоградской ОГА

Кабинет Министров не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Об этом министр КМУ Олег Немчинов сообщил в Телеграме.
«Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета Министров. Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса», — написал Немчинов.
По его словам, правительственные чиновники, получив всю информацию, приняли такое решение. «При утверждении председателей ОГА мы в первую очередь учитываем мнение жителей региона. Это правильная практика, и она будет продолжена», — заверил министр.
5 августа Кабинет Министров заслушал Валерия Мищенко — кандидата на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации. Тогда он отметил, что является предпринимателем, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур.
До этого Кировоградскую ОГА возглавлял Андрей Балонь, которого президент Владимир Зеленский освободил от должности 27 июня после разоблачения Службой безопасности Украины в вымогательстве взятки в 1,8 млн грн.
Согласно законодательству, глав местных государственных администраций назначает на должность президент по представлению Кабинета Министров. Кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций на рассмотрение правительства вносит премьер-министр.
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