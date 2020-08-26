Зеленский пообещал помочь Южмашу с заказами

Президент Владимир Зеленский пообещал помочь Южному машиностроительному заводу им. А. М. Макарова с получением заказов.
Об этом он заявил во время поездки на Южмаш, сообщает пресс-служба главы государства.
«Относительно контрактов — мы готовы также подставлять плечо, готовы сделать все возможное, чтобы Южмаш был украинским брендом и вернул внимание различных западных инвесторов, заинтересованных в его продукции», — сказал президент.
Отдельно глава государства отметил возможность проведения переговоров относительно военных заказов для предприятия.
«Хотим, чтобы у вас было новое ощущение, что действительно государству не безразлично, что происходит у вас. Чтобы мы в следующий раз приехали к вам, и здесь стояли тысячи работников: и вы, и опытные, и молодые. И мы для этого готовы делать все, готовы поддерживать Южмаш и другие принципиально стратегические предприятия», — добавил Зеленский.
Южмаш — многопрофильное машиностроительное предприятие, производящее продукцию для оборонной промышленности, авиационного транспорта, сельского хозяйства, тепловых электростанций, а также занимающееся производством, испытанием, эксплуатацией ракет-носителей, ракетных двигателей, космических аппаратов.
Президент Владимир Зеленский 26 августа находится с рабочей поездкой в Днепропетровской области.
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