Бывший глава САП Холодницкий устроился на работу в Украинскую ассоциацию футбола

Бывший заместитель генпрокурора — специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, которого 21 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила по собственному желанию, перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола.
Об этом Українським Новинам сообщили в УАФ.
«Он уже устроился. Трудовую занес. Получает зарплату там», — сказал собеседник.
По его словам, Назар Холодницкий как и раньше работает первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола, но теперь не на общественных принципах, а с зарплатой.
В сферу его деятельности входит, в частности, борьба с договорными матчами.
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