Войти
Зеленский поговорил с Помпео о ситуации на Донбассе и в Беларуси
дружба народов
Зеленский поговорил с Помпео о ситуации на Донбассе и в Беларуси
Делом строек банка «Аркада» занялась полиция
официально
Делом строек банка «Аркада» занялась полиция

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

На Закарпатье будут судить банду во главе с депутатом

160
На Закарпатье будут судить банду во главе с депутатом

На Закарпатье будут судить банду во главе с депутатом поселкового совета за то что в 2019 году они напали на семью иностранных туристов, отобрали у них деньги, документы, одежду, мобильные телефоны и удерживали их в подвале, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.

«Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что ее организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Ее участники напали на семью иностранных туристов, отобрали 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

Чтобы семья не обратилась в полицию после разбойного нападения, их силой отвезли и закрыли в подвале. Среди «заложников» были и двое малолетних детей.

Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. В полиции рассказали, что на момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

11 декабря 2019 года правоохранители задержали всех фигурантов.

Организатору и двум участникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения — двум содержание под стражей, еще одному — домашний арест.

Читайте также: Тихановская заявила, что считает себя «избранным народом президентом»

На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд.

Что касается третьего обвиняемого по этому делу — уже идет судебное разбирательство дела по существу.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

суд, Закарпатье, полиция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 августа 2020
Среда, 26 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016