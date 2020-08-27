На Закарпатье будут судить банду во главе с депутатом поселкового совета за то что в 2019 году они напали на семью иностранных туристов, отобрали у них деньги, документы, одежду, мобильные телефоны и удерживали их в подвале, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.

«Во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что ее организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Ее участники напали на семью иностранных туристов, отобрали 7000 долларов США, документы, одежду и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.

Чтобы семья не обратилась в полицию после разбойного нападения, их силой отвезли и закрыли в подвале. Среди «заложников» были и двое малолетних детей.

Одному из пострадавших удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. В полиции рассказали, что на момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

11 декабря 2019 года правоохранители задержали всех фигурантов.

Организатору и двум участникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения — двум содержание под стражей, еще одному — домашний арест.

На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд.

Что касается третьего обвиняемого по этому делу — уже идет судебное разбирательство дела по существу.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.