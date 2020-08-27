Светлана Тихановская заявила, что считает себя «избранным народом президентом» Беларуси, хотя и не может себя так называть официально.
«Я избранная народом президент, — сказала она в опубликованном в четверг интервью газете Bild. — Вы знаете официальные сфальсифицированные цифры. Таким образом, я сейчас сама себя официально так не могу называть. Так что я женщина, за которую проголосовали люди». При этом Тихановская считает, что она уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства». «Мы больше не являемся оппозицией», — добавила она.
Экс-кандидат в президенты Беларуси также заявила, что оппозиция не получала помощи от ЕС.
«Мы никогда не получали какую-либо финансовую помощь или что-то от какой-либо европейской страны и не получаем ее также сейчас. Есть некоторые инициативы, которые пытаются помочь людям в стране», — отметила она.
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