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Суд обязал правоохранителей расследовать давление на киевского бизнесмена Тынного со стороны СБУ

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Суд обязал правоохранителей расследовать давление на киевского бизнесмена Тынного со стороны СБУ

Суд обязал правоохранительные органы открыть уголовное дело по факту незаконных действий спецслужб в отношении столичного бизнесмена, собственника нескольких ресторанов и энергетических компаний Игоря Тынного. Об этом заявил сам предприниматель в авторском материале для «УП».

По словам бизнесмена, его почты и мессенджеры регулярно пытаются вскрыть. Скрины попыток взлома он ранее публиковал в Facebook.

«...мои адвокаты добились в суде открытия уголовного дела по факту незаконной прослушки и попыток взлома электронной почты», — сообщил Тынный.

Попытки эти бизнесмен связывает с конфликтом 10-летней давности.

В 2009 году компании жены главы СБУ Ивана Баканова вследствие уголовного дела и решения судов утратили право аренды мини-ГЭС, а предприятия Тынного эти станции выкупили на госаукционе и продолжают ними успешно управлять.

Также в том конфликте «пострадал» действующий советник главы СБУ — Александр Беляев. Он был руководителем компаний жены Баканова и проходил по уголовному производству. Жены Баканова и Белаева — родные сестры.

Сегодня же в отношении более 10-ти энергетических компаний Тынного СБУ ведет следствие по «налоговой» и «террористической» статьям. Последнюю приписали к производству умышленно, отмечают как сам предприниматель, так и бывший зам генпрокурора Виктор Чумак. Наличие этой статьи легализирует право СБУ на проведения в отношении Тынного негласных следственных действий, хоть они и носят сугубо личный и мстительный характер.

Ранее о конфликте интересов Баканова в преследовании столичного бизнесмена заявил народный депутат Ярослав Юрчишин, потребовав от НАПК начать соответствующую проверку.

СБУ, Игорь Тынный
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