От Офиса генпрокурора требуют начать уголовное производство по факту попыток взлома личных почт и мессенджеров представителей энергобизнеса

На фоне «депутатского» противостояния и затянувшихся попыток принять закон о «зелёных» тарифах, один из представителей энергетического бизнеса заявил о попытках взлома его личных почт и аккаунтов.

Соответствующие заявление о преступлении в Офис генпрокурора подал предприниматель, сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

Накануне УАВЭ выступила одним из инициаторов акций протеста под ВР с требованием к парламентариям не убивать «зеленую» энергетическую отрасль, и при рассмотрении соответствующего правительственного законопроекта (3658) учесть ранее достигнутые с Минэнерго договорённости.

Нашумевший проект ЗУ стал, по сути, компромиссными между Минэнерго и инвесторами, даже несмотря на явное ухудшение позиций последних. Однако, этот хрупкий компромисс был быстро нарушен депутатами. В Раде, документу устроили «поправочный» спам. Авторами около 1300 правок к законопроекту выступили преимущественно депутаты «из орбиты» Игоря Коломойского. И предприниматели обвинили олигарха в попытках «задавать» зелёный энергетический бизнес Украины в личных финансовых интересах.

Игорь Тынный заявляет, что попытки взлома его почт, аккаунтов и мессенджеров продолжаются практически ежедневно с июня месяца. Для этого неизвестными используются IP- адреса из Таиланда, Индии, Болгарии и России.

Он полагает, что за попытками взлома стоят украинские спецслужбы. Тем более, что сейчас, синхронно с парламентским «энергетическим» коллапсом, сразу против нескольких компаний бизнесмена открыли фактовые уголовные производства.

Следствие в отношении предприятий, которые занимаются генерацией солнечной электроэнергии и ГЭС, парадоксально ведёт СБУ. С этой целью к «экономической» статье производства была приписана ст. 258 — «возможное финансирование терроризма».

Тынный откровенно говорит, что это давление и оно основано на личном интересе Ивана Баканова. Ведь в прошлом глава СБУ и сам был почти энергетическим бизнесменом, но деятельность компаний, зарегистрированных на его жену, закончилась уголовными делами и ущербом государству в размере почти 4 млн.грн. Детальнее об этом сообщалось в расследовании «Наши гроши».

Реакции Офиса генпрокурора по вопросам «сбушного» давления на предпринимателей, пытающихся продолжить инвестировать в энергетический бизнес в Украине, пока еще не последовало.