Янукович предложил перейти к новой стратегии развития Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинцам по поводу очередной годовщины Евромайдана. Он считает, что страна незамедлительно должна перейти к новой стратегии развития.
«Первое: принятие нейтрального статуса нашего государства. Естественно, под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав. Такой шаг даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках минских соглашений из тупика. Такой шаг, уверен, будет положительно оценен как в РФ, так и в ЕС, что существенным образом усилит безопасность на континенте и ощутимо повысит международный авторитет нашей страны», — говорится в обращении Януковича, которое опубликовал на своей странице в Facebook его представитель Юрий Кирасир.
Янукович считает, что появилась угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
«Если сравнивать нынешнюю ситуацию на Донбассе с той, которая была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась. Более того, создается впечатление, будто сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия. Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», — сказано в обращении.
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