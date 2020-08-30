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Французского офицера подозревают в измене в пользу России

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Французского офицера подозревают в измене в пользу России

Французская прокуратура начала расследование в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам. Об этом сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радио Europe 1 в воскресенье.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче важной информации или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру, — заявила она. — Мы приняли все необходимые меры безопасности. Сейчас необходимо, чтобы судебная система сделала свою работу в соответствии с принципом секретности расследования».

Она добавила, что только судебная система сможет подтвердить мотивы действий военнослужащего и определить состав возможного преступления.

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По информации радиостанции, этот офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию.

Россия, Франция, шпионаж
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